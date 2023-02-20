Быстрый заливной пирог с капустой: тесто нежное и тоненькое, без дрожжей и масла – вкуснотища

Нереально вкусный пирог по типу шарлотки вы сможете готовить буквально каждый вечер. Он нежный, аппетитный, делается легко и очень быстро. Домочадцы будут умолять о нем, поверьте!
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А вы можете просто варьировать начинку, заменяя ингредиенты.
Ингредиенты:
- Мука — 200 г,
- Кефир — 150 мл,
- Майонез — 100 мл,
- Яйцо — 3 шт.,
- Сода — 0,5 ч. л.,
- Капуста белокочанная (кочан 0,5 кг) — 1 шт.,
- Морковь — 1 шт.,
- Соль.
Смешиваем яйца с кефиром, майонезом, солью, содой, мукой. Выходит жидкое тесто, так и должно быть.
Капусту шинкуем и жарим на сковороде с морковкой. Солим, сбрызгиваем уксусом или соком лимона.
Дно кулинарной формы застилаем бумагой или смазываем маслом, посыпаем мукой.
Выкладываем на дно часть теста, меньше половины. Далее раскладываем начинку и заливаем ее оставшимся тестом.
Отправляем в предварительно разогретую духовку запекаться до золотистой аппетитной корочки.
Источник: Telegram-канал «Рецепты на каждый день»