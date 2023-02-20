Как вкусно пожарить капусту: крупными кусками в яйце – сочная, с румяной корочкой

Как вкусно пожарить капусту: крупными кусками в яйце – сочная, с румяной корочкой

Капуста. Фото: соцсети

Такие овощи можно использовать не только на гарнир, но и в качестве самостоятельного блюда.

Вкуснейшую капусту можно приготовить быстро и просто, если пожарить ее в аппетитном кляре. Даже мясоеды будут наворачивать это блюдо за обе щеки!

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Ингредиенты:

  • Капуста — 1/2 вилка,
  • Яйца — 2 штуки,
  • Соль по вкусу,
  • Растительное масло для жарки.

Капусту разрезать на 4 части или больше, если вилок крупный. Отварить до мягкости в подсоленной воде.

Яйца взбить с солью, обмакнуть в них капусту и пожарить в масле до золотистой корочки.

Источник: Telegram-канал «Фитнес меню».

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