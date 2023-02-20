Как вкусно пожарить капусту: крупными кусками в яйце – сочная, с румяной корочкой

Вкуснейшую капусту можно приготовить быстро и просто, если пожарить ее в аппетитном кляре. Даже мясоеды будут наворачивать это блюдо за обе щеки!
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Ингредиенты:
- Капуста — 1/2 вилка,
- Яйца — 2 штуки,
- Соль по вкусу,
- Растительное масло для жарки.
Капусту разрезать на 4 части или больше, если вилок крупный. Отварить до мягкости в подсоленной воде.
Яйца взбить с солью, обмакнуть в них капусту и пожарить в масле до золотистой корочки.
Источник: Telegram-канал «Фитнес меню».