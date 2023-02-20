Как вкусно пожарить капусту: крупными кусками в яйце – сочная, с румяной корочкой

Вкуснейшую капусту можно приготовить быстро и просто, если пожарить ее в аппетитном кляре. Даже мясоеды будут наворачивать это блюдо за обе щеки!

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Ингредиенты:

Капуста — 1/2 вилка,

Яйца — 2 штуки,

Соль по вкусу,

Растительное масло для жарки.

Капусту разрезать на 4 части или больше, если вилок крупный. Отварить до мягкости в подсоленной воде.

Яйца взбить с солью, обмакнуть в них капусту и пожарить в масле до золотистой корочки.

Источник: Telegram-канал «Фитнес меню».