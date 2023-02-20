Без манки и муки! Как сделать пуховую творожную запеканку без лишних калорий — рецепт стройняшек

Раскрываем рецепт творожной запеканки от стройняшек, которые придерживаются правил правильного питания. В нем нет ни муки, ни манки, а чтобы структура держалась хорошо, мы добавим сущую капельку крахмала.
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Те, кто любит покалорийнее, поаппетитнее, могут полить эту вкуснятину вареньем, сгущенкой, медом, жирненькой сметаной. Поверьте, мужчинам эта запеканочка тоже очень понравится, ну а дети будут пищать от восторга!
Ингредиенты:
- Творог — 400 г,
- Яйца — 3 шт.,
- Молоко — 8 ст. ложек,
- Сахар — 3 ст. ложки
- Крахмал картофельный — 1,5 ч. ложки,
- Соль — 1 щепотка,
- Сахар ванильный — 0,5 ч. ложки,
- Масло сливочное — для смазывания формы.
У яиц отделяем желтки от белков. К желткам кладем творог, соль, ванильный сахар, обычный сахарный песок, крахмал и молоко.
Взбиваем погружным блендером. Белки взбиваем отдельно до образования густой пены. Кладем белок в виде пиков в творожный состав. Очень аккуратно снизу вверх размешиваем.
Перекладываем в кулинарную форму, смазанную маслом. Разравниваем деликатно и отправляем в духовку минут на 40. Печь разогреваем заранее до 180 градусов.
Перед подачей поливаем любимым топпингом.
Источник: russianfood.com.