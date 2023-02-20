Без манки и муки! Как сделать пуховую творожную запеканку без лишних калорий — рецепт стройняшек

Без манки и муки! Как сделать пуховую творожную запеканку без лишних калорий – рецепт стройняшек

Запеканка. Фото: соцсети

Густоту придаст капелька крахмала.

Раскрываем рецепт творожной запеканки от стройняшек, которые придерживаются правил правильного питания. В нем нет ни муки, ни манки, а чтобы структура держалась хорошо, мы добавим сущую капельку крахмала.

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Те, кто любит покалорийнее,  поаппетитнее, могут полить эту вкуснятину вареньем, сгущенкой, медом, жирненькой сметаной. Поверьте, мужчинам эта запеканочка тоже очень понравится, ну а дети будут пищать от восторга!

Ингредиенты:

  • Творог — 400 г,
  • Яйца — 3 шт.,
  • Молоко — 8 ст. ложек,
  • Сахар — 3 ст. ложки
  • Крахмал картофельный — 1,5 ч. ложки,
  • Соль — 1 щепотка,
  • Сахар ванильный — 0,5 ч. ложки,
  • Масло сливочное — для смазывания формы.

У яиц отделяем желтки от белков. К желткам кладем творог, соль, ванильный сахар, обычный сахарный песок, крахмал и молоко.

Взбиваем погружным блендером. Белки взбиваем отдельно до образования густой пены. Кладем белок в виде пиков в творожный состав. Очень аккуратно снизу вверх размешиваем.

Перекладываем в кулинарную форму, смазанную маслом. Разравниваем деликатно и отправляем в духовку минут на 40. Печь разогреваем заранее до 180 градусов.

Перед подачей поливаем любимым топпингом.

Источник: russianfood.com.

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