Без манки и муки! Как сделать пуховую творожную запеканку без лишних калорий — рецепт стройняшек

Раскрываем рецепт творожной запеканки от стройняшек, которые придерживаются правил правильного питания. В нем нет ни муки, ни манки, а чтобы структура держалась хорошо, мы добавим сущую капельку крахмала.

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Те, кто любит покалорийнее, поаппетитнее, могут полить эту вкуснятину вареньем, сгущенкой, медом, жирненькой сметаной. Поверьте, мужчинам эта запеканочка тоже очень понравится, ну а дети будут пищать от восторга!

Ингредиенты: