Идеальная творожная запеканка! Этот рецепт вы искали давно: тот самый вкус, который помнится с детства

Многие хозяйки ищут рецепт идеальной творожной запеканки, который им был знаком еще с детства. Так вот вы его нашли!

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Этот способ приготовления понравится вам обязательно. Запеканка получается пуховой и очень нежной. С ярким вкусом творога.

Ингредиенты:

Творог - 540 г

Яйцо - 1 шт.

Сметана - 3 ст. ложки

Манная крупа - 3 ст. ложки

Сахар - 3 ст. ложки

Разрыхлитель - 1 ч. ложка

Масло растительное - 1 ст. ложка

Яйцо с сахаром взбиваем до однородной массы. Кладем творог, манку, разрыхлитель и 2 столовые ложки сметаны. Перемешиваем до однородной массы.

Оставляем отдыхать на 30 минут прямо на столе, прикрыв пленкой или крышкой.

Разогреваем духовку на 180 градусах. Смазываем кулинарную форму маслом. Выкладываем состав, покрываем сверху для нежности сметаной.

Ставим запекаться до золотистой корочки 30-35 минут.

Источник: russianfood.com.