Самая нежная творожная запеканка на молоке: готовим без муки для тающего вкуса

Самая нежная, буквально тающая во рту творожная запеканка получается, если сделать ее без муки, всего с четырьмя ложками манки и с молоком. Эту вкуснятину вы сможете есть губами!

Ингредиенты: куриное яйцо — 4 штуки, творог — 750 граммов, манка — 4 столовые ложки, молоко — 1 стакан, сахар — 4 столовые ложки, ванилин — 2 грамма.

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Яйца взбить с сахарным песком. Влить в состав молоко, ванилин, перемешать. Выложить творог в глубокую посуду, насыпать манку, яичный состав с молоком, сахаром и ванилином.

Можно добавить сухофрукты или ягоды, если есть такое желание. Размешать.

В смазанную маслом кулинарную форму выложить творожный состав. Разогреть духовку до 200 градусов, выпекать 40–45 минут.

После готовности рекомендуется остудить запеканку, но это мало кто выдерживает, ведь аромат у нее бесподобный. Подавать с любимым топпингом — сметанкой, вареньем, джемом, сгущенкой или свежими фруктами. Очень вкусно с мороженым!

Источник: eda.ru.