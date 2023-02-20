ПП-блины для худеющих: создаем ажурность при помощи газированной воды — тоненькие и нежные

Соединить муку, соль, сахар и соду. Влить половину газированной воды в состав, постоянно размешивая. Мешать до однородности состава.

Влить остатки воды и масла, опять размешать. Накалить сковороду, смазать маслом при помощи кулинарной кисти. Вылить половник теста, распределить по поверхности сковороды. Жарить с двух сторон до золотистости.

Источник: lifehacker.ru.