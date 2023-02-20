ПП-блины для худеющих: создаем ажурность при помощи газированной воды — тоненькие и нежные

Вкусные блины без лишних калорий в духе ПП можно приготовить без яиц и молока на газированной воде. Именно пузырьки напитка превращают эту выпечку в ажурное изделие.
Блинчики получаются тоненькими и мягкими, с аппетитными дырочками.
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Ингредиенты: 200 граммов муки, соль — щепотка, сахарный песок — 1 столовая ложка, сода — ¼ чайной ложки, газированная вода — 500 миллилитров, растительное масло — 3 столовые ложки (плюс немного для смазывания сковороды).
Соединить муку, соль, сахар и соду. Влить половину газированной воды в состав, постоянно размешивая. Мешать до однородности состава.
Влить остатки воды и масла, опять размешать. Накалить сковороду, смазать маслом при помощи кулинарной кисти. Вылить половник теста, распределить по поверхности сковороды. Жарить с двух сторон до золотистости.
Источник: lifehacker.ru.