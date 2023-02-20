Других не захотите! Рецепт оладий на кефире с лимоном стал хитом Интернета — завораживают вкусом

Смешать кефир с содой и оставить на пять минут. Обдать лимон кипятком, снять с фрукта цедру, выдавить сок и отправить все в кефир.

Добавить сахарный песок, вновь перемешать. Затем добавить просеянную муку, размешать, пожарить на масле в раскаленной сковороде до румяной корочки.

Источник: lafoy.ru.