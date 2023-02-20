Других не захотите! Рецепт оладий на кефире с лимоном стал хитом Интернета — завораживают вкусом

Казалось бы, ничего нового, просто ввели в рецепт оладий лимон, но эта знакомая всем выпечка вдруг заиграла новыми красками. Роскошный завтрак для всей семьи порадует вас простотой приготовления и изысканностью вкуса.
Ингредиенты: 300 мл кефира, 450 г муки, 5 ст.л. сахара, 1 ч.л. соды, 1 лимон.
Смешать кефир с содой и оставить на пять минут. Обдать лимон кипятком, снять с фрукта цедру, выдавить сок и отправить все в кефир.
Добавить сахарный песок, вновь перемешать. Затем добавить просеянную муку, размешать, пожарить на масле в раскаленной сковороде до румяной корочки.
Источник: lafoy.ru.