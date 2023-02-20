Булочки «проще простого»: оборачиваем слоеным тестом кусочки яблок, посыпаем сахаром — и в печь!

Теплые и ароматные изделия из теста всегда были душой дома в России. Сейчас темп жизни не позволяет женщинам долго стоять у питы. Однако выход есть — это аппетитные булочки с яблоком и корицей из слоеного теста!

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Делать их можно хоть каждое утро на завтрак, настолько они простые. При этом выпечка не обладает лишними калориями и очень вкусна!

Ингредиенты: слоеное бездрожжевое тесто — 500 граммов, яблоки — 3–5 штук, яйцо — 1 штука, сахар — 2–3 столовые ложки, корица — 1–1,5 чайной ложки.