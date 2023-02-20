Булочки «проще простого»: оборачиваем слоеным тестом кусочки яблок, посыпаем сахаром — и в печь!

Булочки «проще простого»: оборачиваем слоеным тестом кусочки яблок, посыпаем сахаром и в печь!

Булочки с яблоком. Фото: соцсети

Такую вкуснятину можно делать хоть каждый день и радовать своих близких горячей выпечкой.

Теплые и ароматные изделия из теста всегда были душой дома в России. Сейчас темп жизни не позволяет женщинам долго стоять у питы. Однако выход есть — это аппетитные булочки с яблоком и корицей из слоеного теста!

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Делать их можно хоть каждое утро на завтрак, настолько они простые. При этом выпечка не обладает лишними калориями и очень вкусна!

Ингредиенты: слоеное бездрожжевое тесто — 500 граммов,  яблоки — 3–5 штук,  яйцо — 1 штука,  сахар — 2–3 столовые ложки, корица — 1–1,5 чайной ложки.

Раскатать на столе с мукой слоеное тесто шириной примерно в полсантиметра, нарезать ножом узкие полоски. Яблоки нарезать слайсами в полсантиметра, вынуть сердцевину при помощи пластмассовой крышечки от бутылки — просто надавить и убрать семечки.

Далее взять кусочки теста и обернуть по кругу получившиеся кольца из яблок. Посыпать сахаром и корицей. Выпекать при 180 °C 20 минут.

Источник: Telegram-канал «Со вкусом!».

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