Булочки «проще простого»: оборачиваем слоеным тестом кусочки яблок, посыпаем сахаром — и в печь!

Теплые и ароматные изделия из теста всегда были душой дома в России. Сейчас темп жизни не позволяет женщинам долго стоять у питы. Однако выход есть — это аппетитные булочки с яблоком и корицей из слоеного теста!
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Делать их можно хоть каждое утро на завтрак, настолько они простые. При этом выпечка не обладает лишними калориями и очень вкусна!
Ингредиенты: слоеное бездрожжевое тесто — 500 граммов, яблоки — 3–5 штук, яйцо — 1 штука, сахар — 2–3 столовые ложки, корица — 1–1,5 чайной ложки.
Раскатать на столе с мукой слоеное тесто шириной примерно в полсантиметра, нарезать ножом узкие полоски. Яблоки нарезать слайсами в полсантиметра, вынуть сердцевину при помощи пластмассовой крышечки от бутылки — просто надавить и убрать семечки.
Далее взять кусочки теста и обернуть по кругу получившиеся кольца из яблок. Посыпать сахаром и корицей. Выпекать при 180 °C 20 минут.
Источник: Telegram-канал «Со вкусом!».