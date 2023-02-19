Тонкие, кружевные: рецепт классических блинов от Бельковича со сливочным маслом в тесте – главный секрет раскрыт

Готовим

1. Молоко слегка нагреваем, чтобы растопленное масло и другие ингредиенты хорошо смешались.

2. Добавляем туда яйца, соль по вкусу, но делается это для контраста вкуса, затем сахар и начинаем мешать венчиком (лучше взять венчик, он лучше размешивает комочки) и частями вводим муку, смотрите на видео на консистенцию.

3. В конце добавляем растопленное сливочное масло и перемешиваем.

4. Как следует разогреваем сковороду и смазываем растительным маслом с помощью половинки картошки и можно жарить блины.

5. Перед каждой жаркой, тесто обязательно перемешивайте, чтобы сливочное масло перемешивалось с тестом.

6. Первая сторона должна быть зажаристой и карамелизованной, а вторая бледнее, так блин получается не сухим и пережаренным.

По материалам телеграм-канала «Рецепты Бельковича».