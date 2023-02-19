Тонкие, кружевные: рецепт классических блинов от Бельковича со сливочным маслом в тесте – главный секрет раскрыт

Известный ресторатор, блогер и телеведущий Александр Белькович в канун начала Масленичной недели поделился в телеграм-канале рецептом классических блинов и рассказал, как сделать их тонкими и не пережарить.
Ингредиенты на 12-15 шт.: молоко – 750 мл, яйцо - 2 шт., соль - по вкусу, сахар - 1 ст. л., мука – 300 - 400 гр., сливочное масло – 70 г.
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Готовим
1. Молоко слегка нагреваем, чтобы растопленное масло и другие ингредиенты хорошо смешались.
2. Добавляем туда яйца, соль по вкусу, но делается это для контраста вкуса, затем сахар и начинаем мешать венчиком (лучше взять венчик, он лучше размешивает комочки) и частями вводим муку, смотрите на видео на консистенцию.
3. В конце добавляем растопленное сливочное масло и перемешиваем.
4. Как следует разогреваем сковороду и смазываем растительным маслом с помощью половинки картошки и можно жарить блины.
5. Перед каждой жаркой, тесто обязательно перемешивайте, чтобы сливочное масло перемешивалось с тестом.
6. Первая сторона должна быть зажаристой и карамелизованной, а вторая бледнее, так блин получается не сухим и пережаренным.
По материалам телеграм-канала «Рецепты Бельковича».