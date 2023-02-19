Блины порезать полосками, полить соусом и украсить малиной: как приготовить блинную пасту по рецепту Бельковича – идеально на Масленицу

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Готовим

Разбить яйцо в 200 мл воды, добавить щепотку соли, щепотку сахара, 150 г муки и взбить венчиком до однородной консистенции. Влить в тесто 10 мл подсолнечного масла и перемешать. На две разогретые сковороды (можно воспользоваться одной и пожарить блины по очереди) налить по 15 мл подсолнечного масла, поделить тесто на две части и перелить каждую часть на отдельную сковороду. Толстые блинчики обжарить с двух сторон до румяного цвета. В куттер перелить сливки, добавить сливочный сыр, 4 ч. ложки сахарной пудры, заранее размороженную малину и перебить до однородной консистенции соуса. Блины нарезать средними полосками, как пасту фетучини. Переложить блинную пасту на тарелку, полить соусом и украсить целой малиной. Приятного аппетита!