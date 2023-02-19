Яблочный штрудель из лаваша: готовится быстро, съедается мгновенно – низкокалорийный, ПП-рецепт

Простой, быстрый, низкокалорийный штрудель из лаваша станет любимым блюдом на кухне любой девушки. Он понравится худеющим и милым лентяйкам, которые не любят тратить свое драгоценное время на долгое стояние у плиты.

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Вместе с тем, они смогут похвастаться горячей выпечкой прямо из плиты. Если добавить в состав сливочный сыр, штрудель станет немного более калорийным, но и более вкусным, так что выбирайте свой способ приготовления.

Ингредиенты: лаваш - 1 лист, яблоки - 5 штук, сливочное или кокосовое масло - 15 граммов, лимонный сок - 2 столовые ложки, корица - 1 чайная ложка, изюм - 40 граммов, подсластитель, мускатный орех - по вкусу, орехи - по желанию.

На сливочном или кокосовом масле обжарить кусочки яблок, добавив в состав корицу, лимонный сок, изюм (в конце) и подсластитель (или сахар, если хочется). Начинка должна стать мягкой.

Разложить по лавашу, оставив лепешку без начинки по бокам и в конце. Завернуть бока, скатать в ролл. Положить на противень, смазать составом из белка и молока. И отправить в духовку на 15-20 минут при 200 градусах.

Источник: Telegram-канал «Фитнес меню».