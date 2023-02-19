Пышный манник на ряженке: тает во рту, можно есть губами – простой рецепт

Роскошный манник на ряженке станет настоящим украшением вашего стола, дети скажут вам спасибо за этот нежный и пышный десерт. А муж обязательно расцелует ваши руки! Ведь перед такой вкуснятиной трудно устоять.

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Ряженка придает пирогу нежный аромат топленого молока, а цедра непревзойденную нотку цитруса.

Ингредиенты: манная крупа — 220 граммов, ряженка — 250 миллилитров, сахар — 200 граммов, соль — 1 щепотка, яйца — 2 штуки, лимон — ½ штуки, сливочное масло — 1 чайная ложка, разрыхлитель — 2 чайные ложки.

Манку смешать с ряженкой, сахаром и солью. Яйца взбить венчиком и влить к манке, опять перемешать. Оставить состав на 20–30 минут.

Мелкой теркой снять цедру с лимона, выжать 1 столовую ложку сока. Разогреть духовку до 175 градусов. Кулинарную форму смазать сливочным маслом.

Добавить к манке разрыхлитель, лимонный сок и цедру, перемешать. Вылить тесто в форму. Выпекать 30–40 минут до золотистого цвета.

Источник: lifehacker.ru