Оладушки с фаршем станут любимыми на вашем столе! Готовим, пока закипает чайник – ленивые пирожки

Очень сочные и аппетитные оладушки можно приготовить с фаршем. Это блюдо станет не только отличным завтраком, но и с успехом заменит обед или ужин. А еще это отличная замена утомительных пирожков.

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Дети с удовольствием поедят эту вкуснятину с чаем, даже те, что не любят мясо. И главное, что готовить их проще простого!

Ингредиенты: 500 мл кефира, 250 г муки, 300 г мясного фарша, 1 луковица, 1 ч.л. разрыхлителя, 1 ч.л. сахара, 0,5 ч.л. соли.

Венчиком взбить кефир с солью и сахаром, добавить муку с разрыхлителем и дать тесту немного постоять.

Мелко нарубить лук и обжарить его с фаршем до готовности, постоянно разминая. Приправить фарш по вкусу и вмешать его в тесто. Далее пожарить оладушки традиционным способом на сковороде в растительном масле.

Источник: lafoy.ru.