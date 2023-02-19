Точно попросят добавки! Как приготовить сочный куриный рулет в фольге: фарш завернем в сыр

Вкуснейший куриный рулет из простых ингредиентов украсит как ежедневный стол, так и праздничный. Готовить его – проще простого!

Ингредиенты: российский сыр - 300 граммов, яйца - 3 штуки, шампиньоны - 300 граммов, репчатый лук - 1 головка, чеснок - 2 зубчика, растительное масло - 2 ст. ложки, куриный фарш - 400 граммов, соль и перец - по вкусу.

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Разогреть духовку до 190 градусов. Противень застелить пергаментном. Сыр натереть на крупной терке, смешать с яйцами. Вылить состав на противень и разровнять.

Выпекать сырный корж 12–15 минут до золотистого цвета. В это время нарезать грибы и лук мелкими кубиками, выдавить чеснок. В сковороде разогреть растительное масло.

Обжарить лук до мягкости 2–3 минуты. Добавить грибы и жарить на сильном огне еще 4–5 минут.

Соединить грибы с куриным фаршем, добавить чеснок, соль и перец по вкусу, размешать.

На теплый сырный корж выложить фарш, разровнять его лопаткой. Свернуть в плотный рулет, обернуть в фольгу. Готовить в духовке 30–40 минут при той же температуре.

Источник: lifehacker.ru