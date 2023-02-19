В стиле ленивой пиццы: добавьте в оладушки кусочки колбасы и удивитесь, как станет вкусно – простой рецепт

Разнообразить свое меню дешево и просто можно при помощи обычной сочной колбаски или корейки, добавив кусочки в традиционные оладушки. Обычно они едятся гораздо лучше за семейным столом.

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Ингредиенты: 2 яйца, 100 мл кефира, 3-4 ст.л. муки, 100 г колбасы, 1 ч.л. сахара, 0,5 ч.л. соды, 1 щепотка соли.

Венчиком взбить яйца с сахаром и солью. Добавить кефир, опять взбить. Всыпать муку и соду, перемешать, оставить настаиваться 5 минут, чтобы оладушки получились пышными.

Нарезать колбаску, вмешать в тесто. Обжарить в масле, как обычно. Также можно добавить по желанию в оладушки другие ингредиенты: томаты, зелень, сыр, кусочки оливок и перчика.

Источник: lafoy.ru.