Нереально вкусные лепешки с творогом, сыром и зеленым луком! Тесто получается тоненьким и нежным

Вкуснейшие лепешки с начинкой из творога и сыра можно приготовить без дрожжей. Их делают из заварного теста, которое получается нежным, тоненьким и очень вкусным. Начинку можно дополнять и варьировать на свое усмотрение. Приправлять перцем, добавлять чеснок, мясные продукты и укроп.

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Ингредиенты на тесто: 400 мл кипятка, 650 г муки и немного для присыпки, 1 ч.л. соли, 2 ст.л. растительного масла.

Ингредиенты на начинку: зеленый лук, творог, сыр, соль, перец.

В кипяток добавить соль, масло, перемешать. Просеять муку и замесить тесто, оно практически не должно липнуть к рукам.

Оставить отдыхать минут на 20 в пакете. В это время можно приготовить начинку: нарезать зеленый лук, натереть на терке сыр, добавить творог, соль и перец. Перемешать и начинка готова.

Далее тесто разделить на равные кусочки примерно по 80 граммов. Раскатать каждый в тонкий кружок, выложить на одну половинку начинку, закрыть лепешку, как чебурек.

Прищипнуть края и отрезать лишнее. Жарить на сухой сковороде с двух сторон до румяного цвета. Обмазать готовые лепешки сливочным или оливковым маслом.

Источник: Telegram-канал «Простые рецепты».