Хрустящие палочки на закуску: оборачиваем ломтики бекона слоеным тестом и в печь — мгновенный рецепт

Когда хочется чем-то похрустеть, этот рецепт будет настоящим спасением. Просто держите в морозилке покупное слоеное тесто и бекон.

Хрустящие палочки обожают дети, они отлично сочетаются с супами и бульонами, а когда мужчины захотят побаловать себя пенным напитком, наша вкуснятина опять придется кстати.

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Да и на праздничном столе они всегда пользуются успехом, если подать их соусами.

Ингредиенты: слоеное дрожжевое тесто – 500 г, мука – для посыпки, соль – по вкусу, бекон – 120 г, молотый черный перец – 1 щепотка, яйцо – 1 штука.

Слоеное тесто раскатать на присыпанном мукой столе. Нарезать продолговатыми ломтиками в виде полосок. Они должны быть примерно того же размера, что и бекон.

Каждый ломтик немного посолить, положить сверху бекон и закрутить в спираль. Положить наши скрутки на застеленный кулинарной пергаментной бумагой противень и оставить на 15–20 минут.

Далее смазать взбитым с перцем яйцом. Запечь в духовке 10–15 минут при температуре 200 градусов.

Источник: lifehacker.ru