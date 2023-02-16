Хрустящие палочки на закуску: оборачиваем ломтики бекона слоеным тестом и в печь — мгновенный рецепт

Когда хочется чем-то похрустеть, этот рецепт будет настоящим спасением. Просто держите в морозилке покупное слоеное тесто и бекон.
Хрустящие палочки обожают дети, они отлично сочетаются с супами и бульонами, а когда мужчины захотят побаловать себя пенным напитком, наша вкуснятина опять придется кстати.
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Да и на праздничном столе они всегда пользуются успехом, если подать их соусами.
Ингредиенты: слоеное дрожжевое тесто – 500 г, мука – для посыпки, соль – по вкусу, бекон – 120 г, молотый черный перец – 1 щепотка, яйцо – 1 штука.
Слоеное тесто раскатать на присыпанном мукой столе. Нарезать продолговатыми ломтиками в виде полосок. Они должны быть примерно того же размера, что и бекон.
Каждый ломтик немного посолить, положить сверху бекон и закрутить в спираль. Положить наши скрутки на застеленный кулинарной пергаментной бумагой противень и оставить на 15–20 минут.
Далее смазать взбитым с перцем яйцом. Запечь в духовке 10–15 минут при температуре 200 градусов.
Источник: lifehacker.ru