Соленые оладушки с сыром и зеленью: все в восторге от них – едят быстрее, чем жаришь

Если вам надоели сладкие оладушки, попробуйте побаловать своих близких солеными с сыром и зеленью.

Их пикантный вкус поражает своей необычностью. С кусочком мяса или котлеткой они превратятся в полноценный ужин, утром порадуют в качестве завтрака. Ну а мужчины съедят их быстрее детей!

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Ингредиенты: 1 стакан кефира, 2 яйца, 150 г муки, 70 г твердого сыра, 20 г зелени, 0,5 ч.л. соды, специи.

Соединить кефир с содой и оставить на 5 минут. Добавить яйца и взбить все венчиком. Потом всыпать муку и перемешать тесто. После этого приправить специями, положить тертый сыр и рубленую зелень. Пожарить в масле на сковороде или на сухой с антипригарным покрытием.

Источник: lafoy.ru.