Быстрый пирог с творогом из слоеного теста: хрустящее с нежным и сочным – шикарный рецепт

Легкий и быстрый пирог можно сделать из покупного слоеного теста и творога. Выпечка получается очень вкусной – с воздушной хрустящей основой и очень нежной, сочной творожной начинкой.

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Ингредиенты: изюм - по вкусу, мука - 2–4 столовые ложки, слоеное тесто - 300 граммов, сливочное масло - 1 кусочек, творог - 500 граммов, яйца - 2 штуки, сахарный песок - 100 граммов, ванильный сахар - 8 граммов, соль.

Изюм залить горячей водой, оставить на 5–10 минут разбухать. Обсушить бумажными полотенцами.

Присыпать стол мукой, раскатать слоеное тесто тонким пластом, вырезать круг. Смазать кулинарную форму маслом, присыпь мукой.

Выложить слоеное тесто в нее и сформировать бортики. Лишнее отрезать. Убрать в холодильник, сделать в это время начинку.

Взбить при помощи блендера творог с яйцами, обычным и ванильным сахаром и солью. Добавить затем изюм.

Выложить в основу из теста, разровнять. Выпекать в заранее разогретой духовке на 200 градусах 30 минут. Перед подачей желательно остудить. По желанию полить сгущенкой или присыпать сахарной пудрой.

Источник: lifehacker.ru