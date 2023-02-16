С хрустящей корочкой и пупырышками: как пожарить сочные чебуреки в стиле СССР, раскрыл Ивлев

Нереально вкусные чебуреки в стиле СССР предложил приготовить шеф-повар и телеведущий Константин Ивлев. Многие россияне помнят их с советских времен, когда в чебуречных толпились люди, чтобы купить эту вкуснятину.

Эти чебуреки отличались тоненьким тестом с хрустящей пупырчатой корочкой, а также сочной начинкой. Как повторить этот рецепт, рассказал Ивлев.

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Ингредиенты для теста: мука — 500 граммов, вода — 200 миллилитров, растительное масло — 60 миллилитров, водка — 20 миллилитров, соль, сахар — по вкусу.

Ингредиенты для начинки: говядина (мякоть) — 100 граммов, свинина (мякоть) — 100 граммов, лук — 200 граммов, вода — 100 миллилитров, растительное масло — 100 миллилитров, петрушка — 10 граммов, соль, перец — по вкусу, масло для фритюра — 1 литр.