Как в детском саду! Этот рецепт запеканки стал хитом Интернета: вкуснятина тает во рту, очень пышная

Ингредиенты: 200 г сметаны (20%), 4 ст.л. манки, 600 г творог (9%), 3 яйца, 2 ст.л. сахара, экстракт ванили, 1,5 ч.л. разрыхлителя, соль, 3 ст.л. муки.

Манную крупу вмешиваем в сметану, оставляем набухать 15 минут. Яйца взбиваем с сахарным песком. Творог смешиваем с солью, разрыхлителем, ванилью.

Вводим яичную смесь в творог, кладем также сметану с манкой. Хорошо перемешиваем. Добавляем муку и взбиваем все вместе. Оставляем состав в холодильнике минут на 10.

Выпекаем при температуре 180 градусов около 30 минут. При желании добавляем изюм или сушеную вишню (любую ягоду или сухофрукты).

Источник: Telegram-канал «Просты рецепты».