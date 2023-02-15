Как приготовить любую рыбу сочно и вкусно в духовке: нежирно, с ароматом лимончика — просто праздник

Абсолютно любая рыба становится нежной, сочной и вкусной, если приготовить ее в фольге. Естественные соки рыбы не испарятся наружу, а останутся внутри, создав нужную мягкость. Главное тут — не перепечь нашу рыбку.

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Кроме того, рыба наделяется особенным вкусом, если правильно ввести в нее лимон. Неповторимый аромат облагородит даже самые дешевые сорта рыбы вроде минтая, а тунца и форель сделает еще вкуснее.

Ингредиенты: 1 рыба, 1/2 лимона, полпучка зелени, соль (лучше морская).

Очищаем рыбу от чешуи, если имеется, вынимаем внутренности. Делаем на ней надрезы и вкладываем в них половинки кружочков лимона.

Оставшийся лимон и зелень выкладываем внутрь тушки. Солим рыбку. Если она суховатая, то сбрызгиваем оливковым маслом. Если жирненькая — оставляем так.

Заворачиваем рыбу в форму и запекаем 20-25 минут при 200 градусах.