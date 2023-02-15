Съедаются за минуту! Добавив в оладьи банан, вы очаруетесь вкусом – простой рецепт

Аппетитные оладушки с нежным вкусом получаются на основе кефира и банана. Фрукт дарит неповторимый вкус и аромат, который очень нравится детям и взрослым. Это блюдо станет вашим любимым на завтрак.

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Ингредиенты: 1 стакан кефира, 2 банана, 1 яйцо, 1-1,5 стакана муки, 2 ст.л. сахара, по 0,5 ч.л. соли и соды.

Измельчить бананы в блендере. Добавить кефир, соль, сахар и соду. Вбить яйцо, вновь размешать. Просеять в состав муку, перемешать до однородности.

Пожарить в масле до готовности и румяной корочки. Подавать со сметаной или сахарной пудрой. Детям нравится со сгущенкой.

Источник: rsute.ru.