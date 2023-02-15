Картошка становится сочной и ароматной, если запечь ее в ломтиках сала: как сделать быструю вкуснятину

Аппетитная картошечка в ломтиках сала или бекона станет любимым блюдом на вашем столе. Она получается очень сочной и ароматной. Можно есть ее и самостоятельно, и подавать в качестве гарнира.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Ингредиенты: картофель – 10–12 клубней, соль и перец – по вкусу, сало или бекон – 10–12 ломтиков, зелень и чеснок по желанию.

Картошку очистить, посолить и поперчить. При желании добавить любимые приправы и чеснок.

Завернуть клубни в ломтики сала или бекона и разложить по противню. Накрыть фольгой.

Отправить запекаться минут на 40-45 до готовности при 180 градусах. Затем убрать фольгу и подрумянивать до аппетитной корочки минут 10.

Источник: lifehacker.ru