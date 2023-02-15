Вмешиваем два тертых яблока и удивляемся! Оладушки, которые вас восхитят – простой рецепт

Простое тертое яблочко может превратить всем знакомые оладушки в настоящий кулинарный шедевр. Выпечка получается ароматной и сочной с необычной фруктовой кислинкой, так и просится в рот!

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Яблоки для этих оладий лучше выбирать твердых сортов, чтобы лепешки не развалились во время приготовления.

Ингредиенты: 2 яйца, 250 мл кефира, 100 г сахара, 1 стакан муки, 2 яблока, 1 ч.л. разрыхлителя, 1 щепотка соли.

Взбить яйца с кефиром и сахаром. Посолить, просеять муку с разрыхлителем, добавить в состав.

Нарезать на маленькие кусочки яблочки или натереть на терке, тоже вмесить в тесто. Обжарить оладушки в масле.

Источник: lafoy.ru.