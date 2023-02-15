Тающий во рту насыпной пирог с яблоками: молочная пропитка превращает его в волшебство

Нереально вкусный и нежный пирог из яблок можно сделать без замеса теста. Это насыпной вариант, когда в кулинарную форму кладется сухая смесь, начинка и все это поливается молочной пропиткой. Эту вкуснятину обожают все!

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Ингредиенты: сливочное масло — 75 граммов, плюс для смазывания, мука — 1 стакан, манка — 1 стакан, сахарный песок — 1 стакан, ванильный сахар — 1 столовая ложка, соль — 1 щепотка, яблоки — 4–5 штук, молотая корица — ½ ч. ложки, лимонный сок — 2 ст. ложки, молоко — 190 миллилитров.

Разогреть духовку до 190 градусов. Кулинарную форму смазать сливочным маслом.

Муку просеять, смешать с манкой, добавить сахар, ванильный сахар, соль.

Очищенные яблоки натереть на крупной терке, добавить корицу, лимонный сок (чтобы не темнели).

Молоко закипятить, смешать со сливочным маслом. В кулинарную форму насыпать треть сухой смеси, разложить сверху половину яблочной начинки, повторить слои. Посыпать пирог оставшейся сухой смесью.

Сделать на пироге несколько отверстий, полить горячим молоком. Выпекать 40–45 минут до золотистого цвета.

Источник: lifehacker.ru.