Семья будет в восторге! Как сварить нежный сливочный суп с консервированной горбушей – 10 минут

Сливочный суп с консервированной горбушей готовится за каких-то 10 минут, но при этом обладает отличными вкусовыми качествами. Он нежный и насыщенный, не требует каких-то особенных кулинарных навыков, да и ингредиенты на него идут бюджетные.

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Ингредиенты: сливки или молоко — 650–700 мл, лук — ¼ головки, сливочное масло — 1 ст. ложка, мука — 1 ст. ложка, соль — по вкусу, консервированная горбуша — 1 банка, зелень — по вкусу.

Сливки или молоко вскипятить вместе с луком. В кастрюле растопить сливочное масло на умеренном огне. Добавить муку, обжарить около минуты.

Убрать лук, влить сливки к муке. Посолить. Помешивая, подогреть на низких температурах, пока жидкость не станет густой.