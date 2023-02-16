Как приготовить блинчики с соленой начинкой

Фото: кадр из видео

Фото: кадр из видео

Представляем видеорецепт.

Близится Масленица. А значит, что почти каждая хозяйка будет печь дома блины.

Фуд-блогер Юлия Николаенко показала нашим читателям - как приготовить блинчики с соленой начинкой. Ловите рецепт!

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