Тающие и хрустящие беляши с пышным тестом: готовим заправку с фаршем и тертым луком

Как за полчаса приготовить тающие во рту хрустящие беляши по самому простому рецепту. Тесто без дрожжей получается пышным и воздушным, словно облачко. Такие беляши понравятся даже самым привередливым гурманам.

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Самое важное в приготовлении такого теста — не забивать его мукой, оно должно оставаться слегка липким. Руки можно смазать маслом, тогда тесто не будет прилипать к пальцам.

Ингредиенты: кефир — 500 мл, сметана — 2 ст. л., соль — 1 ч. л., сахар — 1 ч. л., сода — 1 ч. л., мука — 500-550 г, растительное масло — 2 ст. л., растительное масло — 500 мл для жарки.

В кефир добавить сметану, соль, сахар, соду. Взбить получившуюся массу венчиком, постепенно подсыпая муку. Затем замесить мягкое тесто, добавить растительного масла пару ложек. Все хорошенько помять. Тесто должно быть нежным.

Сделать колобок, оставить под пленкой на 20 минут. Фарш смешать с тертым луком, посолить и поперчить по вкусу, зиру и кориандр добавить также по вкусу.

Тесто еще раз размять, разделить на порционные кусочки, вылепить руками колобки, сформировать лепешки, на каждую положить по комочку фарша. Вылепить круглые беляши и пожарить на растительном масле до золотистой корочки с двух сторон.

Источник: YouTube-канал «Мой Дастархан. Вкусно и быстро».