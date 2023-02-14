Для тех, кому важны калории: как приготовить аппетитные оладьи в духовке — без масла

Оладушки любят все за их нежный вкус и приятную пышность. Однако далеко не каждого устраивает количество калорий, которое в них заключено из-за жарки в масле.

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Сегодня мы предлагаем вам рецепт аппетитных оладушек на кефире без лишнего жира. Рецептура позволяет их готовить в духовке.

Ингредиенты: 500 миллилитров кефира, 2 яйца, 2 столовые ложки сахара, 5 столовых ложек муки, 1 щепотка соли, 0,5 чайной ложки соды.

Растереть желтки с сахаром, а белки взбить с солью до пышности. Смешать обе массы. Добавить слегка подогретый кефир и тоже аккуратно перемешать.

Постепенно ввести в состав муку с содой. Выложить тесто ложкой на противень, застеленный пергаментной бумагой. Выпекать оладушки 20 минут в духовке на 200 градусах.

Источник: lafoy.ru.