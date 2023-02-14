Сыр из молока, который точно получится! Удивите домашних ломтиком этой вкуснятины — рецепт

Очень нежный сыр со сливочным ароматом можно приготовить дома из молока и уксуса. Он очень просто варится и на 100% получится даже у неопытных хозяек. По вкусу и консистенции напоминает знаменитый адыгейский сыр.
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Ингредиенты: молоко — 3 литра, уксус 9% — 3 столовые ложки, вода — 90 миллилитров, соль — по вкусу.
Молоко (лучше домашнее) налить в кастрюлю, нагревать на среднем огне примерно до 90–95 градусов. Молоко должно стать горячим, но не закипеть.
Уксус соединить с водой. Убавить огонь до минимума, перемешать молоко, удалить пенку.
Тоненькой струей потихоньку влить воду с уксусом в молоко, помешивать постоянно. Уксусный раствор может понадобиться не весь.
Молоко должно разделиться на сыворотку желтоватого цвета и белые хлопья, снять кастрюлю с плиты.
Сито или дуршлаг застелить сложенной в несколько слоев марлей, выложить в нее сыр. Оставить на 5–10 минут, аккуратно перевернуть и слегка посолить сверху.
Накрыть сыр пищевой пленкой и оставить остывать. Опять перевернуть, посолить с другой стороны.
Источник: lifehacker.ru.