Сыр из молока, который точно получится! Удивите домашних ломтиком этой вкуснятины — рецепт

Молоко (лучше домашнее) налить в кастрюлю, нагревать на среднем огне примерно до 90–95 градусов. Молоко должно стать горячим, но не закипеть.

Уксус соединить с водой. Убавить огонь до минимума, перемешать молоко, удалить пенку.

Тоненькой струей потихоньку влить воду с уксусом в молоко, помешивать постоянно. Уксусный раствор может понадобиться не весь.

Молоко должно разделиться на сыворотку желтоватого цвета и белые хлопья, снять кастрюлю с плиты.

Сито или дуршлаг застелить сложенной в несколько слоев марлей, выложить в нее сыр. Оставить на 5–10 минут, аккуратно перевернуть и слегка посолить сверху.

Накрыть сыр пищевой пленкой и оставить остывать. Опять перевернуть, посолить с другой стороны.

Источник: lifehacker.ru.