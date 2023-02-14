Если в оладушки вмесить творог, получится волшебство! Раскрываем вкуснейший рецепт – просто

Взбить яйцо с сахаром и солью, творог размять вилкой. Смешать все с кефиром и цедрой. Далее добавить соду и муку.

Формируем оладьи и жарим на сковороде с растительным маслом до готовности. Подаем со сметаной или сгущенкой.

Источник: lafoy.ru.