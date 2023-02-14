Если в оладушки вмесить творог, получится волшебство! Раскрываем вкуснейший рецепт – просто

Кто-то любит на завтрак сырники, а кто-то оладушки. Чтобы навсегда положить конец спорам между ценителями выпечки, мы предлагаем попробовать оладушки с добавлением творога. Уверены, что они понравятся всем без исключения!
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Ингредиенты: 250 граммов творога, 150 граммов муки, 150 миллилитров кефира, 1 яйцо, 2 столовые ложки сахара, 1 столовая ложка цедры лимона или апельсина, 0,5 чайной ложки соды.
Взбить яйцо с сахаром и солью, творог размять вилкой. Смешать все с кефиром и цедрой. Далее добавить соду и муку.
Формируем оладьи и жарим на сковороде с растительным маслом до готовности. Подаем со сметаной или сгущенкой.
Источник: lafoy.ru.