Оладьи с картошкой стали самыми любимыми! Дома больше не захотят других – рецепт для близких

Эти оладушки с картошкой станут самыми любимыми на вашем столе! Они получаются нежными, очень вкусными, необычными. На завтрак – просто идеальны! Также вы можете их готовить для разнообразия обеденного меню, например, подавая к мясу и супам.

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Картофельное пюре можно использовать вчерашнее. Например, то, что осталось с ужина.

Ингредиенты: 150 мл кефира, 150 г картофельного пюре, 1 яйцо, 5-6 ст.л. муки, 0,5 ч.л. соды, специи.