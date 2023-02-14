Дети и муж проглатывают за две минуты! Рецепт самых вкусных оладушек с манкой – дает нежность

Дети и муж проглатывают за две минуты! Рецепт самых вкусных оладушек с манкой – дает нежность

Оладьи. Фото: соцсети

Манная крупа придает любому тесту очень приятную зернистую текстуру.

Оладушки с манкой всегда получаются очень нежными и необычными на вкус. Манная крупа беспроигрышно улучшает вкус этой выпечки, попробуйте обязательно этот рецепт в действии!

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Ингредиенты: 2 яйца, 65 граммов сахара, 250 миллилитров кефира, 150-200 граммов манной крупы, 1 чайная ложка разрыхлителя теста, 1 щепотка соли.

Венчиком взбить яйца с сахаром и солью. Добавить кефир и опять перемешать.

Далее добавить манку с разрыхлителем, вновь перемешать и оставить тесто на 15 минут, чтобы манка набухла. Обжарить оладушки на сковороде в масле до готовности.

Источник: lafoy.ru.

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