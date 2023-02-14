Готовим дома нежный сыр из ряженки: просто замораживаем пакет – проще не бывает

Вкусный и нежный творожный сыр с ароматом топленого молока очень легко можно приготовить дома методом заморозки из ряженки. Вам не придется долго дежурить у плиты, пока сыр отделится от сыворотки.
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Нужно просто взять пакет ряженки (лучше из бумаги, будет проще отделить) и бросить его в морозилку на сутки. Затем застелить дуршлаг чистым кухонным полотенцем или несколькими слоями свежей марли.
Далее разрезать картон, извлечь ряженку и положить в дуршлаг. Поместить его над миской, чтобы туда стекала лишняя жидкость.
Закрыть ряженку углами полотенца и убрать в холодильник на 6–7 часов. После этого сыр из ряженки будет готов.
Источник: lifehacker.ru.