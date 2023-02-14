Готовим дома нежный сыр из ряженки: просто замораживаем пакет – проще не бывает

Нужно просто взять пакет ряженки (лучше из бумаги, будет проще отделить) и бросить его в морозилку на сутки. Затем застелить дуршлаг чистым кухонным полотенцем или несколькими слоями свежей марли.

Далее разрезать картон, извлечь ряженку и положить в дуршлаг. Поместить его над миской, чтобы туда стекала лишняя жидкость.

Закрыть ряженку углами полотенца и убрать в холодильник на 6–7 часов. После этого сыр из ряженки будет готов.

Источник: lifehacker.ru.