Вы таких никогда не пробовали: как приготовить блины без муки по рецепту Бельковича — на Масленицу идеально

Шеф-повар, ресторатор, блогер и телеведущий Александр Белькович в телеграм-канале поделился рецептом блинов без муки. Идеальное блюдо для Масленицы.
Ингредиенты на 6-8 штук: творог — 200 г; молоко — 200 мл; яйцо — 2 шт; разрыхлитель — 1/2 чайной ложки; крахмал — 4 столовых ложки; сахар — 1 чайная ложка; соль — 1-2 щепотки; брусника замороженная — 50-60 г; сгущенка — 100 г; растительное масло и картофелина для жарки.
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Готовим: тщательно перемешать творог, молоко, яйца, соль, сахар, разрыхлитель и крахмал. Если тесто получится жидким — добавить еще крахмала, а если густым — молока.
Разрезать картофелину на две части, наколоть одну половину на вилку, окунуть в растительное масло и хорошо смазать раскаленную сковородку. Жаря блины, одну сторону стоит хорошо зажарить, а другую — оставить бледной. Так они не получатся пересушенными. Перед каждым использованием тесто следует перемешивать.
В завершение можно сделать простой соус — смешать размороженную бруснику со сгущенкой и перебить куттером.