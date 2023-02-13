Вы таких никогда не пробовали: как приготовить блины без муки по рецепту Бельковича — на Масленицу идеально

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Готовим: тщательно перемешать творог, молоко, яйца, соль, сахар, разрыхлитель и крахмал. Если тесто получится жидким — добавить еще крахмала, а если густым — молока.

Разрезать картофелину на две части, наколоть одну половину на вилку, окунуть в растительное масло и хорошо смазать раскаленную сковородку. Жаря блины, одну сторону стоит хорошо зажарить, а другую — оставить бледной. Так они не получатся пересушенными. Перед каждым использованием тесто следует перемешивать.

В завершение можно сделать простой соус — смешать размороженную бруснику со сгущенкой и перебить куттером.