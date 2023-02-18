Шаурма по-домашнему и другие рецепты недели

Шаурма по-домашнему

Знаете ли вы, что шаурму можно приготовить впрок и заморозить?

НАДО (на 2 порции): 2 листа тонкого лаваша · 1 куриное филе · 250 г твердого сыра · 150 г белокочанной капусты · 150 г моркови по-корейски · 2 маринованных огурчика · 1 свежий помидор · 5 ст. ложек майонеза · 2 ст. ложки сметаны · 4 веточки укропа или петрушки · 3 зубчика чеснока · 2 ст. ложки растительного масла · 2 ч. ложки сушеной паприки · 1 щепотка кайенского перца · 1 ч. ложка чесночного порошка · 2 ч. ложки приправы для курицы · соль, перец.

ГОТОВИМ:

1. Куриное филе режем вдоль на 4 слайса. Солим, добавляем сушеный чеснок, паприку, приправу для курицы, кайенский и черный перец. Добавляем масло, перемешиваем и оставляем мариноваться на 30 - 60 минут.

2. Готовим соус: смешиваем майонез и сметану, добавляем мелко нарезанную зелень, давленый чеснок, перемешиваем.

3. Капусту мелко шинкуем. Огурцы режем тонкими пластинками. Помидор - кружочками.

4. Сыр натираем.

5. На одной ложке масла жарим маринованные пластинки филе до готовности (примерно по 7 минут с каждой стороны). Готовое филе накрываем фольгой на 5 минут для сочности.

6. Курицу рвем вилками на волокна.

7. Смазываем соусом лист лаваша, отступив от края 5 см.

8. Выкладываем с краю половину мяса, капусты, огурцов, помидора, корейской моркови, сыра. Загибаем боковые края и сворачиваем шаурму. Так же делаем вторую шаурму.

9. На сухой сковороде-гриль или на обычной подрумяниваем шаурму и подаем.

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Самса