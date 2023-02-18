Шаурма по-домашнему и другие рецепты недели

Шаурма по-домашнему
Знаете ли вы, что шаурму можно приготовить впрок и заморозить?
НАДО (на 2 порции): 2 листа тонкого лаваша · 1 куриное филе · 250 г твердого сыра · 150 г белокочанной капусты · 150 г моркови по-корейски · 2 маринованных огурчика · 1 свежий помидор · 5 ст. ложек майонеза · 2 ст. ложки сметаны · 4 веточки укропа или петрушки · 3 зубчика чеснока · 2 ст. ложки растительного масла · 2 ч. ложки сушеной паприки · 1 щепотка кайенского перца · 1 ч. ложка чесночного порошка · 2 ч. ложки приправы для курицы · соль, перец.
ГОТОВИМ:
1. Куриное филе режем вдоль на 4 слайса. Солим, добавляем сушеный чеснок, паприку, приправу для курицы, кайенский и черный перец. Добавляем масло, перемешиваем и оставляем мариноваться на 30 - 60 минут.
2. Готовим соус: смешиваем майонез и сметану, добавляем мелко нарезанную зелень, давленый чеснок, перемешиваем.
3. Капусту мелко шинкуем. Огурцы режем тонкими пластинками. Помидор - кружочками.
4. Сыр натираем.
5. На одной ложке масла жарим маринованные пластинки филе до готовности (примерно по 7 минут с каждой стороны). Готовое филе накрываем фольгой на 5 минут для сочности.
6. Курицу рвем вилками на волокна.
7. Смазываем соусом лист лаваша, отступив от края 5 см.
8. Выкладываем с краю половину мяса, капусты, огурцов, помидора, корейской моркови, сыра. Загибаем боковые края и сворачиваем шаурму. Так же делаем вторую шаурму.
9. На сухой сковороде-гриль или на обычной подрумяниваем шаурму и подаем.
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Самса
Фото: Shutterstock
НАДО (на 5 порций): 4 стакана муки · 1 стакан воды · 1 ч. ложка соли. Начинка: 450 г баранины или говядины · 2 луковицы · 4 ст. ложки топленого масла · 1/2 ч. ложки зиры · 1/2 ч. ложки соли · черный перец · яйцо для смазывания · кунжут для посыпки.
ГОТОВИМ:
1. В воде растворяем соль, постепенно добавляем просеянную муку и замешиваем тесто. Скатываем его в шар и убираем в холодильник на 20 минут.
2. Лук мелко шинкуем. Мясо режем мелкими кубиками (это легче сделать, если его слегка подморозить).
3. Смешиваем мясо и лук. Добавляем зиру, соль и перец.
4. 2 ст. ложки топленого масла растапливаем, добавляем к мясу с луком и перемешиваем.
5. Достаем тесто, делим на 4 - 6 частей и каждую тонко раскатываем, практически до прозрачности.
6. Смазываем растопленным маслом лист, кладем на него новый лист (если они не вполне одного размера, не страшно), опять смазываем - и так со всеми листами.
7. Сворачиваем листы в плотный рулет и убираем в холодильник на час.
8. Достаем рулет, режем на 14 частей и раскатываем в лепешки.
9. Раскладываем начинку и защипываем треугольником.
10. Выкладываем самсу на противень поверх пергамента швами вниз. Смазываем взбитым яйцом и посыпаем кунжутом.
11. Выпекаем 35 - 40 минут при температуре 180 °С.
Пири-пири
Фото: Shutterstock
Весь секрет этого португальского блюда с африканскими корнями в остром соусе. Собственно, пири-пири - это он.
НАДО (на 2 порции): целый цыпленок. Для соуса: 2 ч. ложки с горкой хлопьев чили · 4 зубчика чеснока · 1/2 ст. ложки орегано · 1 ч. ложка соли · 1/2 ст. ложки сушеной паприки · 100 мл оливкового масла · 50 мл винного уксуса.
ГОТОВИМ:
1. Смешиваем ингредиенты для соуса (чеснок пропускаем через пресс) и прогреваем 3 минуты на огне.
2. У курицы удаляем гузку и лишний жир, делим на половинки и смазываем их соусом при помощи кисточки. Накрываем пленкой и убираем в холодильник на 1 час.
3. Румяним половинки на сковороде с небольшим количеством масла, переносим на противень, еще раз смазываем соусом и запекаем в духовке 40 минут при температуре 200 °С.
4. Подаем с любым гарниром: свежими овощами, картофелем фри и др.