«Важный момент – сковорода!»: Наталия Антонова поделилась рецептом оладушек на блинной муке – за ним гоняются все

Звезда театра и кино Наталия Антонова - заправский кулинар. В телеграм-канале актриса часто делится рецептами блюд, которыми балует своих домашних.
На этот раз Наталия Антонова рассказала, как готовит оладушки на блинной муке.
«Оладушки на блинной муке. Первый важный момент - сковорода! Берем старую, проверенную сковородку, настоящая хозяйка знает, какая у нее сковорода для блинов. Еще один секрет - не жалеем масла, и сковорода должна быть раскалена», - поделилась лайфхаками Наталия Антонова.
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Ингредиенты: блинная мука – 700 гр., кефир (любой) – 500 мл., 2 яйца, З ст. л. сахара без горки, 1\2 ч. л. соды.
Готовим: добавляем в кефир соду, 2 яйца, сахар и муку, перемешиваем до консистенции очень густой сметаны и выпекаем. Приятного аппетита! Советую не заменять и не колдовать с простой мукой, для этого есть другие прекрасные рецепты.