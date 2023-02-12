Если добавить в оладушки сыр и зелень, вы поразитесь вкусу: этот рецепт просят все!

Сыр и зелень превращают обычные оладушки в нереальную вкуснятину, попробуйте сами! Они тянутся на надломе и просто нежнейшие на вкус.

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Ингредиенты: 1 стакан кефира, 2 яйца, 150 г муки, 70 г твердого сыра, 20 г зелени, 0,5 ч.л. соды, специи.

Смешать кефир с содой и оставить на 5 минут. Добавить яйца и взбить все венчиком. Далее добавить муку и перемешать тесто.

Приправить специями, натереть сюда сыр и порубить зелень. Обжарить оладушки с двух сторон на сковородке. Подавать со сметаной горячими, чтобы сыр остался аппетитно расплавленным.

Источник: lafoy.ru.