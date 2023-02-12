Оладушки для худеющих: заменяем муку на полезную овсянку – очень вкусно!

Приверженцы правильного питания и худеющие, наверняка, оценят этот рецепт оладушек на овсяных хлопьях вместо муки. В любом случае они получаются очень вкусными, так что разнообразить свое питание ими может каждый желающий!

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Ингредиенты: 1 стакан кефира, 1 стакан овсяных хлопьев, 1 яйцо, 2 ст.л. сахара, 1 ст.л. оливкового масла.

Залить овсяные хлопья кефиром и оставить на 15 минут. Взбить яйцо с сахаром и соединить обе массы. Добавить масло, если есть желание – немного муки. Обжарь оладьи на сковороде с двух сторон.

Источник: rsute.ru.