Как приготовить воздушные оладьи без яиц на кефире: такие мягкие – можно есть губами

Если нет под рукой яиц, или вы не хотите их есть по каким-либо причинам, вам понравится этот рецепт оладушек. Они получаются красивыми, румяными, нежнейшими.

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Пышность вкуснейшим оладушкам даст сочетание соды и кефира, которое вспучивает тесто.

Ингредиенты: 200 мл кефира, 1 ч.л. сахара, 100 г муки, 1 ч.л. растительного масла, 1 ч.л. соды.

Добавить соду в кефир и оставить на 2 минуты. Положить сухие ингредиенты и взбить миксером до однородного состава. Влить растительное масло, вновь перемешать тесто, поджарить оладьи на сковороде с маслом, выливая порционно половником.

Источник: lafoy.ru.