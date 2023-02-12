Тает во рту! Как сварить настоящий адыгейский сыр дома – простой рецепт раскрыл житель Адыгеи

Адыгейский сыр ценят за его нежный свежий вкус, который нравится почти всем любителям молочных закусок. Однако стоимость этого вкуснейшего продукта в магазинах далеко не всех устраивает. И это не беда!
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Роскошный адыгейский сыр вполне успешно можно приготовить в домашних условиях, имея под рукой кефир и молоко.
Вы будете не только удивлены вкусу, но и не усомнитесь в качестве состава сыра. Лучше, конечно, использовать домашнее молоко, либо быть уверенным в производителе.
Ингредиенты: 1 л 3,2% несвежего кефира, 3 л молока, 3 ч.л. соли.
Налить кефир в кастрюлю и нагреть его до отделения жидкости. Вы получите два продукта: творог и сыворотку. Нам нужна сыворотка.
Оставить сыворотку отстаиваться 2 дня при комнатной температуре. Далее довести молоко до кипения, влить к нему сыворотку и проварить все 8 минут на среднем огне.
Застелить дуршлаг марлей в несколько слоев и пролить расслоившуюся массу через него. К сырным хлопьям в дуршлаге добавить соль и перемешать. Оставить заготовку под прессом на сутки в холодильнике.
Источник: rsute.ru.