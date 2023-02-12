Тает во рту! Как сварить настоящий адыгейский сыр дома – простой рецепт раскрыл житель Адыгеи

Адыгейский сыр ценят за его нежный свежий вкус, который нравится почти всем любителям молочных закусок. Однако стоимость этого вкуснейшего продукта в магазинах далеко не всех устраивает. И это не беда!

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Роскошный адыгейский сыр вполне успешно можно приготовить в домашних условиях, имея под рукой кефир и молоко.

Вы будете не только удивлены вкусу, но и не усомнитесь в качестве состава сыра. Лучше, конечно, использовать домашнее молоко, либо быть уверенным в производителе.