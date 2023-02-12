Быстрые пышки на кефире в меде: тающие во рту с хрустящей корочкой – быстрый рецепт

Обмазывать пышки можно не только медом, но и джемом, вареньем, сгущенным молоком. Можно посыпать сахарной пудрой.

Ингредиенты: 450 г муки, 150 мл кефира, 1 ст.л. растительного масла, 1 ст.л. сахара, 1 ч.л. соды, 0,5 ч.л. соли, 3 ст.л. меда.

Смешать кефир с сахаром и солью, добавить масло, затем положить соду. Вмесить просеянную муку, оставить тесто на 1 час под пленкой.

Опять промесить тесто, сформировать пышки и обжарить с двух сторон в большом количестве масла. Смазать горячие пышки медом или чем-то иным.

Источник: lafoy.ru.