Как быстро и просто сварить плавленый сыр из творога – вбить яйцо, добавить соду: как «Янтарь»

Ингредиенты: творог 9% - 500 г, яйцо - 1 штука, сода - 1 ч.л, соль - по вкусу, сливочное масло 82,5% - 100 г.

Положить творог в железную миску. Добавить яйцо, соду и сливочное масло комнатной температуры. Творожную массу взбить погружным блендером, чтобы не осталось комочков. Варить на водяной бане, постоянно помешивая, до однородности. Готовый сыр вылить в баночки и дать остыть, убрать в холод.

Источник: Telegram-канал «Простые рецепты».