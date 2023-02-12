Пятиминутный пирог из лаваша на сковороде: заливаем сырно-яичной смесью с зеленью и готово!

Этот способ приготовления пирога из лаваша порадует всех, кто не любит подолгу стоять у плиты. Просто, вкусно, быстро, аппетитно! Справится даже ребенок!
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Ингредиенты: лаваш - 1 лист, яйца - 2 шт., молоко - 100 мл, зелень, сыр - 50 г, соль.
Взбить яйца с молоком и солью. Нарезать зелень и добавить в яичную смесь. Нарезать лаваш или просто порвать. Выложить его в сковороду, залить яичной смесью и посыпать сыром.
Жарить под крышкой 5-7 минут.
Источник: Telegram-канал «Простые рецепты».