Пятиминутный пирог из лаваша на сковороде: заливаем сырно-яичной смесью с зеленью и готово!

Взбить яйца с молоком и солью. Нарезать зелень и добавить в яичную смесь. Нарезать лаваш или просто порвать. Выложить его в сковороду, залить яичной смесью и посыпать сыром.

Жарить под крышкой 5-7 минут.

Источник: Telegram-канал «Простые рецепты».