Тающие во рту яблочные пончики на кефире: все влюбятся в этот рецепт — сытно на завтрак

Тающие во рту яблочные пончики на кефире: все влюбятся в этот рецепт - сытно на завтрак

Пончики из яблок. Фото: Global Look Press

Дети будут просто в восторге. И попросят добавки!

Надоело есть омлет и яичницу с бутербродами на завтрак? Дети просят чего-нибудь вкусненького — побалуйте домочадцев яблочными пончиками на кефире. И вкусно, и питательно, и самое главное — полезно.

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Ингредиенты:

  • Яйца – 2 шт.
  • Сахар – 1 ст.л.
  • Ванильный сахар – 1ч.л.
  • Соль – 0,5 ч.л. ( по вкусу )
  • Кефир – 150 мл.
  • Сметана – 2 ст.л.
  • Сода – 1/3 ч.л.
  • Мука – 8-9 ст.л. с горкой
  • Яблоки – 2 шт.

В миску разбиваем два яйца, добавляем сахар и ванильный сахар, затем соль. Все перемешиваем венчиком. Вливаем кефир и добавляем сметану и щепотку соды, все хорошенько взбиваем до кашицы. Добавляем муку, тщательно перемешиваем до кремообразной консистенции. 

Нарезаем кольцами яблоки (тонко) и убираем сердцевинку (можно использовать крышечку вместо формочки). Каждую дольку обмакиваем в кефирную массу и отправляем обжаривать на масле с двух сторон до золотистой корочки. Получаем яблочные пончики. Приятного аппетита! 

Источник: YouTube-канал «Мой Дастархан. Вкусно и быстро»

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