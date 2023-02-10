Тающие во рту яблочные пончики на кефире: все влюбятся в этот рецепт — сытно на завтрак

Надоело есть омлет и яичницу с бутербродами на завтрак? Дети просят чего-нибудь вкусненького — побалуйте домочадцев яблочными пончиками на кефире. И вкусно, и питательно, и самое главное — полезно.

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Ингредиенты: