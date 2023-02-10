Тающие во рту яблочные пончики на кефире: все влюбятся в этот рецепт — сытно на завтрак

Надоело есть омлет и яичницу с бутербродами на завтрак? Дети просят чего-нибудь вкусненького — побалуйте домочадцев яблочными пончиками на кефире. И вкусно, и питательно, и самое главное — полезно.
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Ингредиенты:
- Яйца – 2 шт.
- Сахар – 1 ст.л.
- Ванильный сахар – 1ч.л.
- Соль – 0,5 ч.л. ( по вкусу )
- Кефир – 150 мл.
- Сметана – 2 ст.л.
- Сода – 1/3 ч.л.
- Мука – 8-9 ст.л. с горкой
- Яблоки – 2 шт.
В миску разбиваем два яйца, добавляем сахар и ванильный сахар, затем соль. Все перемешиваем венчиком. Вливаем кефир и добавляем сметану и щепотку соды, все хорошенько взбиваем до кашицы. Добавляем муку, тщательно перемешиваем до кремообразной консистенции.
Нарезаем кольцами яблоки (тонко) и убираем сердцевинку (можно использовать крышечку вместо формочки). Каждую дольку обмакиваем в кефирную массу и отправляем обжаривать на масле с двух сторон до золотистой корочки. Получаем яблочные пончики. Приятного аппетита!
Источник: YouTube-канал «Мой Дастархан. Вкусно и быстро»