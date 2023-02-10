Малоежки потянутся за добавкой! Рассольник с мясом и перловкой — готовим сытный суп на всю семью

Малоежки потянутся за добавкой! Рассольник с мясом и перловкой - готовим сытный суп на всю семью

Рассольник для гурманов. Фото: Global Look Press

Этот суп просто объедение.

Дети едят один фастфуд? Удивите их рассольником. Добавки попросят даже малоежки. Такой суп можно варить на всю семью — себестоимость смешная. Сытное блюдо станет любимым у домочадцев. 

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Ингредиенты:

  • Перловка – 0,5 ст.
  • Соль по вкусу
  • Растительное масло – 3-4 ст.л.
  • Лук – 1 шт.
  • Морковь – 1 шт.
  • Соленые огурцы – 3-4 шт.
  • Томатная паста – 2 ст.л.
  • Мясо любое – 900 г (у меня говядина)
  • Картофель – 3-4 шт.
  • Соль по вкусу
  • Специи по вкусу
  • Сметана по желанию
  • Зелень по желанию

В кастрюлю наливаем воду, добавляем соль по вкусу. Следом всыпаем перловку. Варим, помешивая, до готовности. 

Берем сковороду, смазываем растительным маслом и обжариваем лук, добавляем морковь — тушим 2-3 минуты. Следом соленые огурцы и томатную пасту. Обжариваем, перемешивая, 2 минуты. Получаем готовую смесь.

Отвариваем мясо в кастрюле и процеживаем бульон, варим в нем картофель. В бульон добавляем готовую перловку и зажарку с солеными огурцами, луком и морковью. Далее кладем мясо. Все тщательно перемешиваем. Добавляем соль и перец по вкусу. Варим еще 4-5 минут до закипания. При подаче можно добавить сметану и зелень. Приятного аппетита!

Источник: YouTube-канал «Мой Дастархан. Вкусно и быстро»

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