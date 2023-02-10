Малоежки потянутся за добавкой! Рассольник с мясом и перловкой — готовим сытный суп на всю семью

Дети едят один фастфуд? Удивите их рассольником. Добавки попросят даже малоежки. Такой суп можно варить на всю семью — себестоимость смешная. Сытное блюдо станет любимым у домочадцев.

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Ингредиенты:

Перловка – 0,5 ст.

Соль по вкусу

Растительное масло – 3-4 ст.л.

Лук – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Соленые огурцы – 3-4 шт.

Томатная паста – 2 ст.л.

Мясо любое – 900 г (у меня говядина)

Картофель – 3-4 шт.

Соль по вкусу

Специи по вкусу

Сметана по желанию

Зелень по желанию

В кастрюлю наливаем воду, добавляем соль по вкусу. Следом всыпаем перловку. Варим, помешивая, до готовности.

Берем сковороду, смазываем растительным маслом и обжариваем лук, добавляем морковь — тушим 2-3 минуты. Следом соленые огурцы и томатную пасту. Обжариваем, перемешивая, 2 минуты. Получаем готовую смесь.

Отвариваем мясо в кастрюле и процеживаем бульон, варим в нем картофель. В бульон добавляем готовую перловку и зажарку с солеными огурцами, луком и морковью. Далее кладем мясо. Все тщательно перемешиваем. Добавляем соль и перец по вкусу. Варим еще 4-5 минут до закипания. При подаче можно добавить сметану и зелень. Приятного аппетита!

Источник: YouTube-канал «Мой Дастархан. Вкусно и быстро»