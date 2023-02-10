Вкус - бомба! Пицца на жидком тесте с шампиньонами и колбасой - готовим за 5 минут до прихода гостей

Не знаете, чем угостить привередливых гостей - гурманов? Все просто, побалуйте их пиццей на жидком тесте без дрожжей. Вам понадобятся самые простые ингредиенты, которые есть в холодильнике у каждой хозяйки. Такая закуска с пылу с жару готовится всего за 5 минут. Даже самые искушенные кулинары пальчики оближут. Такое они еще не пробовали. Пицца с колбаской и шампиньонами разлетается с тарелок за секунды. Себестоимость копейки, а эффект бомба.

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Ингедиенты:

Кефир - 500 мл.

Соль - 1 ч.л.

Сахар - 1 ч.л.

Сода - 1 ч.л.

Яйца - 2 шт.

Растительное масло - 3 ст.л.

Мука - 320 - 340 г.

Кетчуп 1,5 ст.л.+

майонез 1,5 ст.л.

Колбаса - 200 г.

Шампиньоны - 150 г.

Помидоры - 2шт.

Сыр - 150 г.

В глубокую тарелку наливаем кефир, добавляем соль, сахар и соду. Далее все взбиваем венчиком. В готовую смесь добавляем два сырых яйца. Тщательно перемешиваем и вливаем растительное масло. Продолжаем взбивать венчиком и подсыпаем муку. Получаем кашицу, которую перемешиваем лопаткой до густоты.

Берем противень (его застилаем пергаментной бумагой). Выкладываем содержимое миски и ровным слоем "раскатываем" по бумаге получившуюся кашицу. Следом добавляем кетчуп и майонез в виде готового соуса - промазываем наше жидкое тесто. Выкладываем колбасу, шампиньоны, помидоры и все посыпаем сыром. Стами в духовка на 180 градусов до запекания. Затем пиццу подаем к столу. Приятного аппетита.

Источник: YouTube-канал «Мой Дастархан. Вкусно и быстро».