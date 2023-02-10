Лучшая из лучших: названы ингредиенты Роскачественной пиццы

Пицца

Пицца. Фото: Global Look Press

Это которая состоит из самых достойных продуктов.

9 февраля отмечается Международный день пиццы. Оказывается, и такой есть.

К этой дате Роскачество составило список лучших ингредиентов для данного блюда на основе своих продуктовых рейтингов. Ну чтобы максимально качественно было.

Итак, Роскачественная пицца должна состоять из:

  • пшеничной муки Makfa, высший сорт;
  • голландского сыра «Белебеевский»;
  • докторской колбасы, ГОСТ, «Окраина»;
  • колбасы «Брауншвейгская» от «Мираторг»;
  • томатного кетчупа Calve;
  • сервелата «Ближние горки».

Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».

Выглядит это как-то так:

Аж пиццы захотелось…

Читайте также