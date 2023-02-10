Лучшая из лучших: названы ингредиенты Роскачественной пиццы

9 февраля отмечается Международный день пиццы. Оказывается, и такой есть.
К этой дате Роскачество составило список лучших ингредиентов для данного блюда на основе своих продуктовых рейтингов. Ну чтобы максимально качественно было.
Итак, Роскачественная пицца должна состоять из:
- пшеничной муки Makfa, высший сорт;
- голландского сыра «Белебеевский»;
- докторской колбасы, ГОСТ, «Окраина»;
- колбасы «Брауншвейгская» от «Мираторг»;
- томатного кетчупа Calve;
- сервелата «Ближние горки».
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Выглядит это как-то так:
Аж пиццы захотелось…