Лучшая из лучших: названы ингредиенты Роскачественной пиццы

9 февраля отмечается Международный день пиццы. Оказывается, и такой есть.

К этой дате Роскачество составило список лучших ингредиентов для данного блюда на основе своих продуктовых рейтингов. Ну чтобы максимально качественно было.

Итак, Роскачественная пицца должна состоять из:

пшеничной муки Makfa, высший сорт;

голландского сыра «Белебеевский»;

докторской колбасы, ГОСТ, «Окраина»;

колбасы «Брауншвейгская» от «Мираторг»;

томатного кетчупа Calve;

сервелата «Ближние горки».

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Выглядит это как-то так: