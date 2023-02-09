Как в магазине! Как приготовить нежный сливочный сыр из кефира и сметаны без варки: смешиваем и ждем

Нереально вкусный сливочный сыр можно приготовить в домашних условиях. Все будут в шоке, когда узнают, что вы его сделали сами. Сыр получается нежнейшим на вкус, а различные добавки в виде зелени и приправ придадут ему пикантности.

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Ингредиенты: 1 ложка жирного кефира, 1 ложка жирной сметаны (или сокращаем вполовину, главное, чтобы было равное количество).

Смешиваем кефир со сметаной до однородности. Застилаем дуршлаг либо сито марлей в 6–8 слоев и выкладываем состав.

Подворачиваем края марли и делаем из нее мешочек, завязав сверху узел. Подвешиваем массу в марле за узел на что-то и даем жидкости стечь (ставим вниз какую-то посуду). Пройдет 1,5–2 часа.

Далее ставим на получившуюся массу пресс (можно просто банку с водой). И убираем посуду с сыром и прессом в холодильник на 1–2 дня. Сыр готов.

Мажем на хлеб так или кладем в него любимые добавки: соленые огурчики, оливки, зелень, чеснок, перец и так далее.